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Menemenspor galibiyete hasret

1. Lig’de evinde Karagümrük’e 1-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, galibiyeti ve golü özlemiş durumda...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Menemenspor galibiyete hasret
Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor'un ardından Karagümrük'e de boyun eğen sarı-lacivertliler Play-Off potasının uzağında kaldı. Menemenspor son 4 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Altınordu ve Karagümrük'e 1-0, Giresunspor'a 3-0 ve Hatayspor'a da 2-0 mağlup olan İzmir ekibi gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Teknik direktör Cenk Laleci, kötü günleri geride bırakacaklarını belirterek umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden Laleci, "Hesapta olmayan yenilgiler aldık. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İlk 6 hedefimizden asla vazgeçmedik. Ben takımıma inanıyorum, camiamız rahat olsun" dedi. Menemenspor gelecek hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Menemenspor galibiyete hasret
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