Sağlık kampüsü hızla yükseliyor

İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olan 'Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Bayraklı ilçesinin üst kesimindeki 618 bin 896 metrekarelik alanda Mayıs 2017'de inşası başlatılan, Ege Bölgesi ve İzmir'in en büyük sağlık yatırımında binalar hızla yükseliyor. Bünyesinde 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini de barındıran dev komplekste, 2 bin işçi 2 vardiya şeklinde çalışmalarına devam ediyor. Kampüs inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 61'e ulaştı. Kampüs, 420 poliklinik, 53 ameliyathane, 380 yoğun bakım yatağı, 857 tek kişilik ve 225 çift kişilik odalarıyla vatandaşlara hizmet verecek.İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Sağlık Bakanlığı'nın çok önem verdiği, bölgenin en büyük şehir hastanesinde çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatının İzmir'in her yerinden görüldüğünü belirten Öztop, "Kampüsümüzü bu yılın ikinci yarısında açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda hizmete girecek hastanemiz, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini ve gücünü artıracak. Planlama çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemiz 2 bin 60 yataklı olacak. 7 bin sağlık çalışanımız burada günlük 70 ila 80 bin vatandaşımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek" dedi. Cumhurbaşkanı'n da şehir hastanelerine çok önem verdiğini dile getiren Öztop, "Hastanemiz sağlık turizmi konusunda kentimize çok önemli katkılar sağlayacak. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen hastalar, şehir hastanemizde şifa bulacak. Ana hastane bloğunda, vatandaşlarımıza kalp damar cerrahisi, onkoloji, çocuk hastalıkları ve cerrahisine kadar tüm branşlarda 3. basamak sağlık hizmetleri verilecek" diye konuştu.

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