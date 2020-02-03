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Terzi, ceketten çıkan altınları sahibine verdi

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Terzi, ceketten çıkan altınları sahibine verdi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Niyazi Özatan, oğlunun düğünü için aldığı takım elbiseyi daraltması için terzi Muammer Yılmaz'a getirdi. Yaklaşık 1 hafta sonra, terzi Yılmaz'ın tadilat yaptığı ceketin cebindeki 3 yarım altın ile eski paralar yere düştü. Yılmaz, tadilatı tamamlayınca ceketi ve cebinden çıkanları, Özatan'a teslim etti. Niyazi Özatan, yaklaşık 2 ay önce oğlunun düğününde takılan altınları ve koleksiyon için biriktirdiği paraları ceketinin cebine koyduğunu unuttuğunu söyledi. Yılmaz'a teşekkür eden Özatan, "Güzel bir davranış. Herkesin bu şekilde davranması gerekir" dedi. Terzi Muammer Yılmaz, daha önce de bu tür durumlarla karşılaştığını, ne çıkarsa sahibine teslim ettiğini dile getirdi.
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Terzi, ceketten çıkan altınları sahibine verdi
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