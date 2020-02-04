Akhisar çare bulamıyor

TFF 1. Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflerken yaşadığı paraşütsüz düşüşe engel olamayan Akhisarspor, Altınordu'ya da İzmir deplasmanında 2- 0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.Ligde 5'inci haftada Hatayspor'u 3-1 yenerek zirveye kurulan Akhisar, 16 maç sonra Altınordu yenilgisiyle kendisini Play-Off barajının dışında buldu.Geçen hafta Bursaspor'a evinde 1-0 yenildikten sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırıp Türkiye'nin en kariyerli isimlerinden, en çok kulüp çalıştıran teknik adamı Yılmaz Vural'ı takımın başına geçiren Akigo, Altınordu'ya teslim olup ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı.Kötü gidişe pazartesi günü evinde Menemenspor önünde son vermek isteyen Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, birçok takımın kendileri gibi 28 puanda olduğunu hatırlatıp,açıklamasını yaptı.

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