Balıkesir için yaptıklarıma rağmen küfür edilmesi üzücü

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. İstedikleri tüm pozisyonlara girdiklerini belirten genç teknik adam,ifaderini kullandı.Öte yandan Tandoğan, ev sahibi ekibin taraftarlarına isyan etti. Balıkesirspor'dan ayrılmasının ardından ağır eleştirileri maruz kaldığını belirten Tandoğan, "Balıkesirspor tribünleri sürekli şahsıma, ölmüş anneme küfür etti. Açık ara düşer denilen takımı liderlik gördüğü haftalara taşımak kolay değildi.dedi.