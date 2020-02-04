Balıkesir için yaptıklarıma rağmen küfür edilmesi üzücü

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. İstedikleri tüm pozisyonlara girdiklerini belirten genç teknik adam, "Birinci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar gol atmak için çalıştık. Pozisyona girdik, olmadı. Rakibin çok fazla hücum etkinliği yoktu. Pozisyon vermemeye çalıştık. Üç puan alsaydık çok iyi olurdu. Boluspor maçını odaklanacağız. Kazanmaya devam edeceğiz"
ifaderini kullandı.
TÜM ALACAKLARIMI BIRAKTIM
Öte yandan Tandoğan, ev sahibi ekibin taraftarlarına isyan etti. Balıkesirspor'dan ayrılmasının ardından ağır eleştirileri maruz kaldığını belirten Tandoğan, "Balıkesirspor tribünleri sürekli şahsıma, ölmüş anneme küfür etti. Açık ara düşer denilen takımı liderlik gördüğü haftalara taşımak kolay değildi. Ayrılırken tüm alacaklarımı bırakmama rağmen tüm tribün bir olup yapılan hakaretler üzücü oldu"
dedi.