Denizli, Büyükşehir ile dünyaya açılıyor

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en büyük 4 turizm fuarından biri olarak gösterilen EMITT'e katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DENTUROD, En Başarılı Ekip Çalışması ödülüne layık görüldü. Beyaz cennet Pamukkale'den Denizli Kayak Merkezi'ne şehrin tüm değerlerinin dünyaya tanıtıldığı fuarda Denizli rüzgarı esti.Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi olarak EMITT'e 5 yıldır katıldıklarını belirtti, "Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak için turizm temsilcilerimiz ile birlikte fuardayız" dedi. 2020'nin Denizli yılı ilan edildiğini hatırlatan Gökoğlan, "Denizlimizin çok daha fazla tanıtılması amacıyla yapılan projeler bu yıl arka arkaya gelecektir. Şehrimiz turizm anlamında 2020'de patlama yapacak" ifadelerini kullandı.