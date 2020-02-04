Hasarlı okula yıkım kararı

BUGÜN NELER OLDU

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 13 kilometre mesafedeki kırsal İlyaslar Mahallesi'ndeki tek katlı 4 bloktan oluşan İlyaslar İlkokul ve Ortaokulu'nda da hasar meydana geldi. Okulun ana sınıfı ve fen laboratuvarının bulunduğu C bloğunda çatlarlar oluşurken, temelinde de kayma meydana geldi. Diğer 3 blokta da irili ufaklı, sıva çatlakları oluştu. 9 derslikli, toplam 90 öğrencisi bulunan okulda, depremin ardından Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan incelemede, C bloğa 'ağır hasarlı' raporu verildi. Deprem nedeniyle sömestir tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatılması nedeniyle bugün ders başı yapılmayan okulda tadilat çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağı öğrenildi. Boşaltılacak ağır hasarlı bloğun ise yıkılıp, yerine yeni binanın yapılması bekleniyor.