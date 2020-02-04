Hastane koridorları İlayda’yı yazar yaptı

İzmir'de Arzu Sözen (48) ile Bülent Sözen (49) çiftinin iki kızından biri olan İlayda Sözen, 14 yıl önce dünyaya geldi. Doktorlar küçük İlayda'ya doğuştan kalp hastalığı teşhisini koydu. İlayda henüz iki aylıkken ve 3 yaşındayken açık kalp ameliyatı oldu. Aksilikler İlayda'nın yakasını bir türlü bırakmadı. 4 yaşındayken de beyin kanaması geçiren İlayda, tüm bu olumsuzluklara rağmen hayata dört elle sarıldı. Zihni Üstün Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İlayda Sözen, bebeklik döneminden çocukluk dönemine kadar 7 yıl boyunca parklar yerine hep hastanelerde oldu. Hayal gücü bu zorlu dönemde daha da gelişen İlayda bugüne kadar iki hikaye kitabı yazdı. Yerel bir haber ajansı tarafından okur önermeleri sonucu yılın en iyi genç yazarı ödülünü kazanmayı başaran İlayda Sözen'in en büyük hayali kendi yazdığı "Bizim hayatımız" ve "Garip olaylar" kitabının basılması.Hikaye kitaplarının mizah içerdiğini anlatan İlayda Sözen, "Okuldan arta kalan zamanlarında tabletimde bu iki kitabı yazdım. Şimdi bu kitaplarımın basılıp yayınlanmasını istiyorum. Binlerce kişi kitaplarımı okusun istiyorum. Bu anlamda destek bekliyorum" dedi. Büyüyünce anasınıfı öğretmeni olmak istediğini anlatan İlayda Sözen, "Bebeklik ve çocukluk dönemim hep hastanelerde geçti. Yaşıtlarım gibi parklarda çok fazla oynayamadım. O yüzden hayal kurarak büyüdüm. Bu özelliğim de yazma yeteneğimi geliştirmeme sebep oldu" dedi. Anne Arzu Sözen, "Kızım çok çaba harcıyor. İnşallah bu hayali gerçek olur. Kitabı basılırsa biz de o da çok mutlu olacağız. Hayal kurarak büyüdü. Yazma yeteneğini geliştirdi. Kızımın yazdığı kitapların basılması için yardım bekliyoruz" dedi.

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