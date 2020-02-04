Mağazalarının yanışını gözyaşlarıyla izlediler

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde bulunan iç giyim mağazasının bodrum katında, dün sabah saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 4 katlı binanın bodrum ve zemin katında yer alan işletmedeki yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Mağaza çalışanları ile binanın üst katlarında bulunanlar, yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı. Çalışanlar, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yoğun dumandan 1 itfaiye eri etkilendi. Yangın 45 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü.