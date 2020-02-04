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Menemenspor’da taşlar yerinden oynayacak

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Menemenspor’da taşlar yerinden oynayacak
TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'e de 1-0 yenilerek üst üste 4'üncü maçını gol dahi atamadan kaybeden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci kadroda revizyona gitme kararı aldı. Özellikle hücumda varlık gösteremeyen sarı-lacivertlilerde Laleci'nin bu hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçında yeni transferler Samed Ali, Akanbi ve Özkan'ı ilk 11'e monte edeceği bildirildi. İleri uçta büyük sorunlar yaşayan İzmir ekibinde yeni transferlerden kanat oyuncusu Selim'in de yine Akhisarspor karşılaşmasında değerlendirileceği ifade edildi. Kötü gidişe son vereceklerini belirten Laleci, "Hepimiz üzgünüz ama umutsuz değiliz. Bu takım sezonun ilk yarısında 10 maç üst üste kaybetmedi, Play-Off hattına girdi. Artık toparlanma zamanı geldi. Akhisar maçıyla yeni bir sayfa açacağız" dedi.
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Menemenspor’da taşlar yerinden oynayacak
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