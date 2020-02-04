Metecan huzuru İzmir’de buldu

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NG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu James Metecan Birsen, yeni bir takım olmalarına rağmen harika bir sinerji yakaladıklarını, takım kimyasının ilk günden itibaren çok güzel oturduğunu söyledi. Ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda iyi bir durumda olduklarını aktaran Metecan Birsen, "Hedefimiz, amacımız belli; ligi birinci sırada bitirmek. 3 kulvarda da alabileceğimiz kupaları almak istiyoruz"
diye konuştu.
"BÖYLE OYNADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Başarılı basketbolcu, kendisi için harika bir sezon geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: "Burada içimdeki potansiyeli açığa vurduğumu düşünüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Bu saha içine yansıyor ama saha dışındaki huzur ve mutluluk da çok önemli.
Takım arkadaşlığı çok gelişmiş durumda. Burada kulüp ve teknik ekip de bana çok güveniyor. Bunun etkisiyle ben de gerçekten çok huzurluyum. Salonda harika bir atmosfer oluyor. Tutkuyla oynuyorum burada. Daha önce hiç böyle oynadığımı hatırlamıyorum."
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UFUK SARICA'NIN ETKISI BÜYÜK"
A Milli Basketbol Takımı'na seçildikten sonra Anadolu Efes'te süre almadığı dönemde başantrenör Ufuk Sarıca'nın kendisine çok destek olduğunu dile getiren Metecan Birsen, "Ufuk Sarıca hem sporculuğuyla hem koçluğuyla saygı duyulan bir insan. Ondan böyle şeyler gelince bu oyunuma yansıdı. Milli Takım'da hayal edemeyeceğim maçlar oynadım"
şeklinde görüş belirtti. Milli basketbolcu bugün için yaşamadığını, ilerisi için de hedefler koyduğunu vurgulayarak, "ABD olur, Avrupa olabilir. Olabileceğimin en iyisi olmak için her gün çalışıyorum. Hedef koymak istemiyorum, bu sezonla ilgili gerçek hedeflerim var. Takım olarak tek hedef şampiyonluk"
ifadelerini kullandı.
HEDEF OLIMPIYATLAR
A MILLI
Takım'da oynamaktan her zaman keyif aldığını kaydeden Metecan Birsen, şöyle konuştu: "İyi bir jenerasyon var, gençlerle tecrübelilerin birleştiği bir takım var. Bu sene de ligde Türk oyuncuların elini taşın altına soktuğunu görüyoruz.
Aldıkları sürelere baktığımız zaman herkesin bir tecrübesi oluyor yavaş yavaş. Milli takıma elimden geleni vereceğim. Gelişen oyunumu milli takıma yansıtmak istiyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlar bir sporcunun katılabileceği en büyük organizasyon sonuçta."
PINAR KARŞIYAKA'YA AVRUPA GURURU
3 YIL
sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka, Eurobasket'in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi. ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde 2'nci sırada yer alan, FIBA Europe Cup'ta ise üst üste 10, toplam 13 maçta 12 galibiyet alıp grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdıran Karşıyaka, Eurobasket'in 31 Ocak'ta yayınladığı 100 takımlı sıralamada 10. sırada kendisine yer buldu.
Anadolu Efes'in lider, İspanyol devleri Barcelona'nın ikinci, Real Madrid'in üçüncü olduğu listede Kaf-Kaf, Fenerbahçe, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayern Münih, Valencia gibi güçlü kulüpleri solladı. Pınar Karşıyaka, FIBA'nın Europe Cup için yayınladığı güç sıralamasında da sezon başından bu yana kupayı kazanmaya en büyük aday olarak görülüyor.