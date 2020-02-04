Metecan huzuru İzmir’de buldu

NG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu James Metecan Birsen, yeni bir takım olmalarına rağmen harika bir sinerji yakaladıklarını, takım kimyasının ilk günden itibaren çok güzel oturduğunu söyledi. Ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda iyi bir durumda olduklarını aktaran Metecan Birsen,diye konuştu.Başarılı basketbolcu, kendisi için harika bir sezon geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:Takım arkadaşlığı çok gelişmiş durumda. Burada kulüp ve teknik ekip de bana çok güveniyor. Bunun etkisiyle ben de gerçekten çok huzurluyum.A Milli Basketbol Takımı'na seçildikten sonra Anadolu Efes'te süre almadığı dönemde başantrenör Ufuk Sarıca'nın kendisine çok destek olduğunu dile getiren Metecan Birsen,şeklinde görüş belirtti. Milli basketbolcu bugün için yaşamadığını, ilerisi için de hedefler koyduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Takım'da oynamaktan her zaman keyif aldığını kaydeden Metecan Birsen, şöyle konuştu:Aldıkları sürelere baktığımız zaman herkesin bir tecrübesi oluyor yavaş yavaş. Milli takıma elimden geleni vereceğim. Gelişen oyunumu milli takıma yansıtmak istiyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlar bir sporcunun katılabileceği en büyük organizasyon sonuçta."sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka, Eurobasket'in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi. ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde 2'nci sırada yer alan,Anadolu Efes'in lider, İspanyol devleri Barcelona'nın ikinci, Real Madrid'in üçüncü olduğu listede Kaf-Kaf, Fenerbahçe, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayern Münih, Valencia gibi güçlü kulüpleri solladı. Pınar Karşıyaka, FIBA'nın Europe Cup için yayınladığı güç sıralamasında da sezon başından bu yana kupayı kazanmaya en büyük aday olarak görülüyor.

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