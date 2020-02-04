Nikah salonlarında 02.02.2020 yoğunluğu

girmek isteyenler, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'yi tercih etti. Ege'de Manisa, Balıkesir ve Denizli'de çiftler nikah salonunun yolunu tuttu. Manisa'nın merkez Şehzadeler ve Yunusemre ile Soma, Turgutlu, Salihli, Kula, Demirci, Sarıgöl, Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde 2 Şubat'ta evlenmek için belediyelere 42 çift başvurdu. Denizli'de 02.02.2020 tarihinde 24 çift nikah kıydırarak, dünya evine girdi. Tarihi unutmamak için özellikle bugünü seçtiklerini dile getiren Feray ve Mehmet Tercan çifti, "Biraz unutmamak için uyanıklık yaptık diyelim. En baştan beri benim zaten planım buydu. Çünkü tarihin başından da başlasanız sonunda da başlasanız da sıfır iki ile bitiyor. Bir de görebileceğiz ilk ve son tarih yani bundan sonra böyle denk gelmesi bin yıl sonra mı oluyor artık 3 binlerde olacak buna denk gelmeyeceği için özellikle bu tarihi seçtik. Bir de eşimin de dediği gibi biraz da uyanıklık osun diye sanırım, unutmamak için tarihi ben çok mutluyum şu anda eşime çok teşekkür ediyorum" dediler.

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