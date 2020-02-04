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Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti
MANISA'NIN yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan ve hayatını futbola adayan Bahattin Karanfil, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son nefesine kadar futbola olan aşkı devam eden Bahattin Karanfil'in son iki aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Bahattin Karanfil'in cenazesinin dün Akhisar İnce Minare Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi. Akhisar'ın hayattaki en yaşlı futbolcusu olan 'Sağlamcı Bahattin' lakaplı Bahattin Karanfil, 16 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle olarak yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyordu.
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Sağlamcı Bahattin hayatını kaybetti
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