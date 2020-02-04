Sevgi ve motivasyonla kanseri yenmeyi başardı

İzmir Menemen'de yaşayan Ayşegül Süyür, Osmancan (9) ve Ecrinsu'nun (5) ardından üçüncü çocuğu Poyraz'ı 20 Aralık 2017'de kucağına aldı. Üç çocuğu ve eşi Mahir (33) Süyür ile mutlu bir hayat süren Ayşegül Süyür'ün yaşamı, henüz bir yaşına giren Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle fark etmesiyle alt üst oldu. Çeşitli hastanelerde tetkiklerini yaptıran Süyür'e, 8 ay önce meme kanseri tanısı koyuldu. Hem ameliyat olması, hem de kemoterapi görmesi gereken Süyür, Kent Onkoloji Merkezi'ne başvurdu. Sağ memesinde 6.5 santimetre çapındaki kitle bulunan Süyür'e önce kemoterapi, ardından ameliyat önerildi. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü'nün takibinde Mayıs 2019'a 16 kür kemoterapi gören Süyür bu zorlu sürecin ardından ameliyata hazırlandı. 11 Ekim 2019'da Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu tarafından ameliyat edilen Süyür, ışın tedavisinin de bitmesinin ardından rahat bir nefes aldı.Tedavisinin tamamlandığını ve kanseri yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten üç çocuk annesi Ayşegül Süyür, bu süreçte yaşadığı gel-gitleri anlattı, kanser tedavisi gören hastalara sevgiyle zorlukların üstesinden gelebilecekleri mesajını verdi. Süyür, "Tanıyı alınca 'niye ben?' demedim. Herkesin başına gelebilir ama tabii ki korku ve panik yaşadım. Kemoterapi tedavisini kaldırabilecek miyim diye korktum. Allah'a şükür tedaviyi kolay atlattım. En büyük ilacım, sevgi kaynaklarım olan çocuklarım oldu. Eşim ve çocuklarım yanımda olduğu için süreci kolay bir şekilde atlattım" dedi.

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