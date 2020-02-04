Taraftarların yardımları depremzedelere ulaştı

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için Göztepe-Beşiktaş maçında toplaplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar sahiplerine ulaştırıldı. Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ depreminden sonra Göztepe Spor Kulübü'nün talebi üzerine, Göztepe- Beşiktaş müsabakasında depremzedeler için "Bir atkı bir oyuncak" kampanyası düzenlediklerini hatırlattı. Proje kapsamında birçok kışlık ürün toplandığına değinen Baykalmış, "Kızılay İzmir Şubesi olarak deprem bölgesini ziyaret ettik. Toplanan bu kışlık ürünlerimizi ve oyuncaklarımızı Göztepeli kardeşlerimizin selamlarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize teslim ettik. Türk Kızılay olarak deprem bölgesinde en titiz şekilde çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Çölyak hastaları için yaptıkları çalışmalarla adını tüm Türkiye'ye duyuran Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği üyeleri Elazığ'daki depremin ardından glütensiz ürün bulmakta zorluk yaşayan 400 Elazığlı için harekete geçti. Dernek üyeleri ve gönüllülerin katkılarıyla glutensiz tatlı ve tuzlu kurabiyeler ve ekmekler üretmeye başlanırken, ürünlerin 2 gün içinde Elazığ'daki depremzede çölyak hastalarına ulaştırılacağı öğrenildi.

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