Tek istekleri Yiğit’in sağlığına kavuşması

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Yunusemre ilçesinde yaşayan Muharrem Etken-Oya Cankat çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Yitğit Etken, serabral palsi rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yiğit'in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan fizik tedavisi 8 aydır sekteye uğradı. Baba Muharrem Etken'in işsiz kalmasıyla haftada 5 gün yapılan fizik tedavi haftada 2 güne inince çaresiz aile evlatları için yardım istedi. Şimdiye kadar gördüğü fizik tedavi sayesinde başını artık dik tutabilen Yiğit Etken'in fizik tedaviyle sağlığına kavuşabileceği öğrenildi. Baba Muharrem Etken, 8 aydır devlet tarafından yüzde 80 engelli raporu olan oğlu Yiğit için verilen 480 lira dışında bir gelirleri olmadığını o parayla da çocuklarının bez ve mama masrafını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Baba Etken, "Çocuğum yürüsün başka bir şey istemiyorum. Parayla pulla işimiz yok. Bana sigortalı bir iş sağlanırsa en azından özel yerlerde çocuğumun tedavisi sigortam tarafından karşılanır" dedi.