Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tek istekleri Yiğit’in sağlığına kavuşması

Tek istekleri Yiğit’in sağlığına kavuşması

’da serabral palsi hastası Yiğit Etken’in fizik tedavisi, babasının işsiz kalınca sekteye uğradı. Baba Muharrem Etken, yardım istedi

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Tek istekleri Yiğit’in sağlığına kavuşması
MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan Muharrem Etken-Oya Cankat çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Yitğit Etken, serabral palsi rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yiğit'in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan fizik tedavisi 8 aydır sekteye uğradı. Baba Muharrem Etken'in işsiz kalmasıyla haftada 5 gün yapılan fizik tedavi haftada 2 güne inince çaresiz aile evlatları için yardım istedi. Şimdiye kadar gördüğü fizik tedavi sayesinde başını artık dik tutabilen Yiğit Etken'in fizik tedaviyle sağlığına kavuşabileceği öğrenildi. Baba Muharrem Etken, 8 aydır devlet tarafından yüzde 80 engelli raporu olan oğlu Yiğit için verilen 480 lira dışında bir gelirleri olmadığını o parayla da çocuklarının bez ve mama masrafını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Baba Etken, "Çocuğum yürüsün başka bir şey istemiyorum. Parayla pulla işimiz yok. Bana sigortalı bir iş sağlanırsa en azından özel yerlerde çocuğumun tedavisi sigortam tarafından karşılanır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek istekleri Yiğit’in sağlığına kavuşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN