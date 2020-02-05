‘Akciğer kanseri tedavi ediliyor’

BUGÜN NELER OLDU

Akciğer Kanseri Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, akciğer kanseriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de kanser hastalıkları arasında akciğer kanserinin görülme sıklığı bakımından ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Akciğer kanserinin en çok ölüme neden olan kanser olduğunu da belirten Göker, "Yeni gelişen ilaçlar ve tanı koymada gelişen yöntemlerle artık akciğer kanseri tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Bu mucize gibi bir şey. Tedavide 2 çeşit ilacımız çıktı. Bir tanesi akıllı ilaçlar dediğimiz, akciğer kanserinin patolojisinde gördüğümüz birtakım testlerle saptayabildiğimiz proteinlere karşı gelişmiş ilaçlar. Onları kullandığımızda hastanın ömrü ciddi anlamda uzuyor. İkinci ilaç tümörü yenmemizi sağlıyor" dedi.