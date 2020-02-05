Altınordu uçuşa geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı - lacivertliler, sadece 1 kez kazanabilmişti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ligin ikinci yarısından en çok puan toplayan takımlardan biri olacağız. Son 11 haftada sadece 1 mağlubiyet aldık. Günü kurtarmaya değil geleceği yapılandırmaya çalışıyoruz. Belki kaybettiğimiz maçlar oldu ama oyun sistemimizden taviz vermemeye çalışıyoruz. Bu sistem başarıyı getirecektir"
dedi. ÖTE yandan geçen sezon yaşadığı sakatlığın bu sezon nüksetmesi nedeniyle ilk yarıda fazla forması şansı bulamayan gurbetçi golcü Kemal Rüzgar, son 2 maçta 4 gol atarak gönüllerde taht kurdu. Toplam gol sayısını 7'ye çıkaran 24 yaşındaki forvet İzmir ekibinin en skorer oyuncusu konumuna geldi.