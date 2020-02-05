Altınordu uçuşa geçti

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı - lacivertliler, sadece 1 kez kazanabilmişti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu,dedi. ÖTE yandan geçen sezon yaşadığı sakatlığın bu sezon nüksetmesi nedeniyle ilk yarıda fazla forması şansı bulamayan gurbetçi golcü Kemal Rüzgar, son 2 maçta 4 gol atarak gönüllerde taht kurdu. Toplam gol sayısını 7'ye çıkaran 24 yaşındaki forvet İzmir ekibinin en skorer oyuncusu konumuna geldi.