Daha iyi oynamalıydık

öztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Denizli deplasmanında alınan beraberliğin değerli olduğunu söyledi. Sezonun ikinci devresine çok iyi başladıklarını ifade eden genç teknik adam,yorumunu yaptı.Denizlispor'un tüm riskleri alarak kalelerine yüklendiğini belirten Palut,diye konuştu.DENIZLI deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe'de iki önemli oyuncu cezalı duruma düştü. Bu hafta evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kaleci Beto ve orta saha Soner gördükleri sarı kartlar nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Göz- Göz'de Rizespor'a karşı Beto'nun yokluğunda kalede Göktuğ'un, Soner'in yerine de orta sahada Poko'nun görev yapması bekleniyor.

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