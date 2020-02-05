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Daha iyi oynamalıydık

Antalyaspor ve Beşiktaş’ı yenerek Avrupa yolunda umutlanan , Denizli’de puan kaybederek serisini bozdu. Teknik direktör İlhan Palut, “1 puan değerli ama savunmada daha iyi olabilirdik” dedi

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Daha iyi oynamalıydık
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Denizli deplasmanında alınan beraberliğin değerli olduğunu söyledi. Sezonun ikinci devresine çok iyi başladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Galibiyet serimizi burada da sürdürmek istiyorduk. Karşılaşmaya iyi başladık. İlk 15 dakika çok etkili oynadık ve golü bulduk. Daha sonra skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik" yorumunu yaptı.

"BİR ANLIK DİKKATSİZLİK"
Denizlispor'un tüm riskleri alarak kalelerine yüklendiğini belirten Palut, "Denizlispor'un son dakikalarda tüm riskleri alarak yüklendiği anlarda bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef golü kalemizde gördük ve beraberliğe razı olduk. Daha iyi oynamamız gerekirdi. Bunun yanında maç boyunca daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

BETO VE SONER CEZALI
DENIZLI deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe'de iki önemli oyuncu cezalı duruma düştü. Bu hafta evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kaleci Beto ve orta saha Soner gördükleri sarı kartlar nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Göz- Göz'de Rizespor'a karşı Beto'nun yokluğunda kalede Göktuğ'un, Soner'in yerine de orta sahada Poko'nun görev yapması bekleniyor.

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