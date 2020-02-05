Denizlispor 87’de gelen 1 puandan memnun oldu

SÜPER Lig'de evinde Göztepe ile 87'nci dakikada Estupinan'ın attığı golle 1-1 berabere kalıp sezonun ikinci yarısındaki galibiyet hasretini sürdüren Yukatel Denizlispor skordan çok oynanan futboldan memnun kaldı.Şu ana kadar en iyi iç saha performansını yansıttıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyunu domine ettik. Göztepe'yi ceza sahasına hapsettik. Bireysel hatamızdan, pozisyon dahi vermediğimiz rakipten gol yedik. Ancak ardından kurduğumuz baskı, oynadığımız futbol, çektiğimiz şutlar, direkten dönen toplar bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi. Ben takımımdan çok memnun kaldım" dedi.Gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Özdilek, "Çok net fırsatları harcadık. Basit pozisyonları gole çeviremedik. Çok usta ayaklarımız olmasına rağmen gol atamıyoruz. Mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Belki 5-1 kazanabileceğimiz maç berabere bitti. Ancak futbolumuz gelecek adına bana çok ümit verdi" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU