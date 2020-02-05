Denizlispor 87’de gelen 1 puandan memnun oldu

SÜPER Lig'de evinde Göztepe ile 87'nci dakikada Estupinan'ın attığı golle 1-1 berabere kalıp sezonun ikinci yarısındaki galibiyet hasretini sürdüren Yukatel Denizlispor skordan çok oynanan futboldan memnun kaldı. Göztepe karşısında etkili bir performans sergilemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılamayan yeşilsiyahlılar tribünlerden alkış alırken, teknik direktör Mehmet Özdilek tüm takımı kutladığını söyledi.
Şu ana kadar en iyi iç saha performansını yansıttıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyunu domine ettik. Göztepe'yi ceza sahasına hapsettik. Bireysel hatamızdan, pozisyon dahi vermediğimiz rakipten gol yedik. Ancak ardından kurduğumuz baskı, oynadığımız futbol, çektiğimiz şutlar, direkten dönen toplar bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi. Ben takımımdan çok memnun kaldım" dedi.
5-1 KAZANABİLİRDİK
Gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Özdilek, "Çok net fırsatları harcadık. Basit pozisyonları gole çeviremedik. Çok usta ayaklarımız olmasına rağmen gol atamıyoruz. Mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Belki 5-1 kazanabileceğimiz maç berabere bitti. Ancak futbolumuz gelecek adına bana çok ümit verdi" diye konuştu. Denizlispor, Göztepe randevusuyla evi Atatürk Stadı'nda oynadığı son 4 maçı da kazanamadı.