Emek hırsızı Arda

Gaziemir Sarnıçlı vatandaşların ödemek zorunda kaldığı haksız işgal tazminatı (ecrimisil) bedeli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti ilçe başkanlığı ve meclis üyelerinin girişimleriyle durduruldu. Geçtiğimiz günlerde mağdur vatandaşları toplayan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ecrimisillerin kendi çabası ile durdurulduğunu belirtti, elde edilen başarıyı kendine mal etti. Bununla da yetinmeyen Arda, bakanlıkta kaybolduğunu iddia ettiği 5 klasör evrakın, 14 yıl sonra bulunduğunu belirtip, yaşanan gecikmeden de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarını sorumlu tuttu. Arda'nın açıklamaları, olayın çözülmesi için büyük gayret sarf eden AK Parti cephesinde büyük şaşkınlık yarattı. Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Başkan Halil Arda'nın gerçekleri çarpıtıp halka yalan söylediğini vurguladı, "Bu çok büyük bir egonun ve emek hırsızlığının ürünüdür" dedi.Arda'nın gerçekleri söylemediğini, yaptığı açıklamayla, kamuoyunu yanılttığını belirten Atmaca, "420 parsel ile ilgili ilk yazışma 2006 yılında AK Partili Sarnıç Belediye Başkanı İsmail Acar döneminde yapılmıştır. Belde belediyesinin kapanması ve Gaziemir Belediyesi'ne devri sonrasında günümüze dek 11 yıllık dönemde Gaziemir Belediyesi, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne evrak göndermemiştir. Konu, AK Parti İlçe Başkanımız ve şahsım tarafından İzmir Milletvekilimiz Sayın Necip Nasır'a aktarıldıktan sonra, Ekim ayı 17'nci Meclis birleşiminde tarafımdan gündeme taşınmıştır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, sayın milletvekilimiz Necip Nasır tarafından harekete geçirilmiş ve Gaziemir Belediyesi'nin bu dönemde de eksik evrak listesini müdürlüğe yollamadığı ortaya çıkmıştır. Milletvekilimiz ve bizim ısrarlı takibimiz sonucunda, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 25 Aralık 2019'da belediyeye gönderdiği yazı ile 420 taşınmaza ait listelerin ivedi tamamlanarak yollanmasını talep etmiştir" dedi.Gaziemir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne cevaben gönderdiği 3 Ocak 2020 tarihli yazının ekinde listelerin Sarnıç Belediyesi'nin arşivinden çıkarılarak gönderildiğinin belirtildiğini ifade eden Atmaca şunları söyledi: "İlçe başkanımız Erol Kaya ve milletvekilimiz Sayın Necip Nasır ile belediye başkanını 7 Ocak tarihinde makamında yaptığımız ziyarette sayın vekilimiz, sorunun 420 parselden ibaret olmadığını hatırlatarak, binlerce vatandaşımıza ait binaları içeren saha çalışmalarının derhal Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne iletilmesini ve konunun tarafımızdan takip edildiğinden bahisle, evrak eksiği olmayan parsellerin ecrimisillerinin durdurulacağını ve yollanan ecrimisillerin terkin ettirileceğini belirtmiştir. Fakat Belediye Başkanı tüm bu süreci yok sayarak emek hırsızlığı yapmış, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüze evrakların kaybolduğu iftirasını atmış ve sanki kendi çözmüş gibi yalan beyanla aklın ve izanın almayacağı şekilde halkımızı kandırmaya çalışmıştır. Daha Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yolunu bilmeyen başkanın Sarnıç'ın ecrimisil sorununu 420 parselden ibaretmişcesine ve çözüm üretmiş gibi açıklama yapması çok da şaşırtıcı değildir.""Belediye başkanı Sarnıç'ta kronikleşmiş bu sorunun Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili Bakanlarımızın ve Milletvekillerimizin desteği ile çözüleceğini bilmelidir" diyen Atmaca, "Belediye başkanına tavsiyem emek hırsızlığı ve yalan beyanları bir kenara bırakıp, sorunun 420 parselden ibaret olmadığını idrak etmesi, binlerce Sarnıçlı vatandaşımızın sorununun çözümünün belediyenin yıllardır yerine getirmediği sorumluluğunu hatırlayarak birlikte hareket etmekten geçtiğinin farkına varmasıdır" dedi.Başkan Arda'nın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yazdığı talep yazılarının birinde 279 parsel, bir diğerinde ise 430 parsel yazıldığına dikkat çeken Atmaca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha orada yaşanan mağduriyetle ilgili gerçek sayıyı dahi bilmeyen bir başkandan bu konuda doğru adım atmasını beklemek de hayalcilik olur. Kendi dönemlerinde belge tamamlamaktan aciz olanların 2006 yılında yollanan evrakların Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde kaybolduğu yalanıyla halkımızı yanıltmaya çalışmalarına halkımız asla pirim vermemiştir, vermeyecektir. İl Müdürlüğümüze gönderilen hiçbir evrak kaybolmamıştır. Tam tersine 2006 yılında gönderilen her parselin evrakı kendi dosyasındadır. Şahsen takip ettiğim bu süreç arşiv taraması sonucunda ortaya konulmuştur. Sayın başkan önceki dönemdeki takipsizliği ve kendi dönemindeki beceriksizliği devletin köklü kurumlarına iftira atarak örtbas etme gayretindedir."

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