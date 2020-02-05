Genç sinemacılardan uzun metrajlı film

farklı illerindeki üniversitelerde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü okuyan ya da yeni mezun gençler, İzmir'de bir korku filmi çekmek için bir araya geldi. Yaş aralığı 22- 24 arasında değişen, sinemaya gönül vermiş gençler, Tebelleş adlı korku filminin çekimlerini sürdürüyor. 6 Mart'ta vizyona girecek filmin senaristi ve yönetmenlerinden biri olan Ege Demirbüken (23) ilk filmleri Şahıs 46'nın ardından Tebelleş ile oldukça iddialı olduklarını söyleyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İlk filmlerinin gerilim türü olduğunu anlatan Demirbüken, dağıtım şirketinin önerisiyle korku türüne yöneldiklerini dile getirdi. Filmi çocukluk arkadaşı Çağatay Düz ile birlikte yazıp yönettiklerini anlatan Demirbüken, "Çağatay ile 15 yıldır mahalle arkadaşıyız. Küçüklükten gelen bir film merakımız vardı. Üniversitede kısa filmler yaptık, başka projelerde yer aldık. Kendi yazdığımız hikayeler vardı, sponsorlar bulduk. İlk filmimiz Şahıs 46'yı çektik. Gişesi istediğimiz gibi olmadı ama devam ettik. Vizyondan çıktıktan 1 ay sonra 6 ayda bir internet televizyonunda yayınlandı. Çalıştığımız dağıtım şirketinin yönlendirmesiyle ikinci filmimizi korku filmi yaptık" dedi.

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