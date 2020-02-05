Harmandalı’dan pay istiyorlar

İzmir en büyük sorunlarının başında gelen çöp tesisi tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Menderes'te yapılması planlanan katı atık entegre bertaraf tesisi tartışma yaratırken bu sefer de Çiğli'de, Harmandalı çöplüğü tartışması başladı. Çiğli Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes'e yapılması planlanan katı atık entegre bertaraf tesisi üzerinden örnekler vererek Çiğli'nin yıllardır çöp noktasında hizmet verdiğini hatırlattı.Boztepe, maddi anlamda ilçe belediyesinin pay alması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde yolu kapatarak kamyonların geçişini engelleme eylemine imza atmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Boztepe, CHP grubundan destek talep etti. Çiğli Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Gümrükçü de Harmandalı tesisiyle ilgili detaylı bilgi vererek meclis üyelerine, "Belediye başkanı olarak arkanızdayım" mesajını verdi. AK Partili Boztepe, "Mecliste Tunç Soyer, 'Menderes kazanacak, gelirden pay alacak dedi. Çok doğru bir şey. Almalı da. Bu çöp sorununu biz Çiğlililer yaşıyoruz. Buradan bir 10 milyon dolar gibi bir para gelecek. Lamı cimi yok, lafı evirip çevirmenin anlamı yok. Biz burada bu konunun peşini bırakmayız. Biz Çiğlililer olarak o yolu kapatıp oraya çöp döktürmeyiz" dedi. Boztepe, "Buraya gelecek para 15 yıl kesintisiz gelecek. Çiğlililer olarak buradan pay alalım. Tekrar söylüyorum, orayı kapatırız bir tane kamyon geçirmeyiz. Bu Çiğli bu parayı hak ediyor. Başkanımız o parayla hizmet yapar, ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.CHP Grubuna seslenen Boztepe, "Destek verin, yanımızda olun. Biz Çiğli Belediyesi olarak payımızı almalıyız" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Avdan, "Pay almamız hakkımızdır. Biz CHP olarak bu konuya destek veririz. Ne yapacaksak yaparız. Yol keseceksek keseriz, kendimizi zincire vuracaksak vururuz. Çiğli İzmir'in çöplüğü değildir" diye konuştu. Belediye Başkanı Gümrükçü ise, "Bu rakamın yarısının ilçemize aktarılması çöpten gördüğümüz zararın telafisi noktasında katkı sağlayacaktır. Gelecek hafta Harmandalı'da yapılacak büyükşehir meclis toplantımızda bu konuyu gündeme getirmeliyiz. Sadece Çiğli değil tesis yapılacak her yerde adalet yerini bulsun. Belediye başkanı olarak arkanızdayım. Önerinizi destekliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU