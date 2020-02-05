Hedef: Sıfır karbon ayak izi

BUGÜN NELER OLDU

bünyesindeki Global Compact'a üye olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiği 2020 yılında Türk ihracatındaki öncü kimliğiyle etkinliklerini sürdürüyor. EİB bünyesindeki, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde moda endüstrisinde sürdürülebilirlik ile ilgili başarılı uygulamaları ortaya koyan "Moda Devrimi Sergisi"ni IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'ndan sonra, 29 Şubat tarihine kadar EİB'de ilgililerin ziyaretine sunuyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektöründe dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan Türkiye'nin sürdürülebilirlik için çaba içinde olduğunu dünyaya göstermek istediklerini kaydetti.