Menderes için halk oylaması teklif etti

Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e yapmayı planladığı katı atık entegre bertaraf tesisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Çakaltepe-Gölovası Mevkii'ndeki 312 hektarlık orman alanında kurulması düşünülen tesise AK Partililer ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları (STK) karşı çıkarak tepkilerini dile getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye çıkmaya hazırlandığı çöp tesisi için AK Parti öneride bulundu. Menderes Belediyesi Meclisi'nde AK Partililer, "Halk oylaması yaplsın, sandık kurulsun" önerisinde bulundu. Ancak önerge, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından gündeme alınmadığı için oylanamadı.AK Parti Meclis Üyeleri Ayşegül Duran Türker ile Cemil Az, önergenin gündeme alınmaması nedeniyle Başkan Kayalar'a tepki gösterdi. Projeye Menderesliler'in de karşı çıktığını hatırlatan AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artcı, "Büyükşehir'in dayatmasına ses çıkartamayan İlçe belediye başkanı ne yazık ki 'halk karar versin' önerisini de kabul etmemiştir. Biz, Menderesliler adına kendisinden dik durmasını, projeye karşı olan vatandaşların görüşlerini anlatmasını istiyoruz. Aslında biz, onun söyleyemediklerini de söylüyoruz. Çünkü kendisi özel toplantılarda projeden rahatsız olduğunu, elinden bir şey gelmediğini ifade ediyor. Ne yazık ki bu tür tartışmalı yatırımların ilçeye getirilmesine ses çıkartmayan bir kişiliği olduğu için karar vericiler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Menderesliler için üzülüyor, çocuklarımızın geleceğini planlayan başkanlık makamını işgal ettiği için vatandaşlarımız adına kahroluyoruz. Partisinin adında halk olan bir belediye başkanının halktan korktuğunu görüyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU