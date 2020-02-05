Öğrenci servislerine denetim gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce öğrencinin kullandığı okul servis araçlarını, ara tatilin ardından yeniden denetlemeye başladı. Karşıyaka'da dün sabah saatlerinde bir okulda denetim yapan 12 kişilik trafik zabıta ekipleri 16 servis aracını denetledi. Denetimlerde öncelikle servis araçlarının özel servis izin belgesinin ve belediye çalışma izin belgesinin olup olmadığına bakıldı. Daha sonra fazla veya az koltuk sayısı, emniyet kemerleri, sigara içilmez levhasının görünür yerde olup olmadığı, yangın söndürücü, ilk yardım çantası, araçta takip sisteminin olup olmadığı ve okul taşıtı ikaz lambası gibi güvenlik unsurları tek tek incelendi. Bu incelemelerin ardından dört servis aracı hakkında tespit tutanağı tutularak, tutanak cezai işlem uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi. İki araç da öğrenci servisi şartlarını taşımadığı için trafikten men edilmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.Balıkesir polisi, çocukların korunması ve vatandaşların huzur ve güven ortamını arttırmak amacıyla il genelinde uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde 3 bin 889 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, 515 servis aracı kontrol edildi.

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