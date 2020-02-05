Pınar Karşıyaka Türk derbisinde

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FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda 5'te 5'le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji'ni prestij sınavında ağırlayacak.Kaf-Kaf ve Bahçeşehir'in çeyrek finaldeki rakipleri de yarın K Grubu'ndaki Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya) maçının sonucuna göre belli olacak.ÇIKTIĞI 13 MAÇIN BİRİNİ KAYBETTİKarşıyaka; Kiev-Ventspils maçının mağlubuyla, Bahçeşehir ise galibiyle eşleşecek.Kupada en büyük favori olarak görülen yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kaf-Kaf, Europe Cup'ta bu sezon 13 maçın 12'sini kazandı. İki takım arasında kupada daha önce İstanbul'daki maç 100-68 Karşıyaka galibiyetiyle sonuçlandı.