97 yıl sonra aynı heyecan aynı gurur

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Yücel Yılmaz, "97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'i onurlandırmasıyla duyduğumuz gurur ve heyecanı, tüm Balıkesirliler olarak bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. 6 Şubat 1923 yılında şehrimize gelen Atatürk ve beraberindeki heyeti mutluluk ve umutla karşılayan Balıkesirliler, bağımsızlık mücadelesi boyunca da canları pahasına vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmışlardır. Bu toprakların evladı olarak İstiklal yıllarında vatan için, bayrak için, bağımsızlık için ortaya koymuş olduğumuz iradeyi bugün de aynı kararlılıkla muhafaza ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Balıkesir'i layık olduğu noktaya getirmek için sizlerle el ele çalışıyor, 97 yıl önceki birlik ve beraberliğimizi bugün de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Balıkesir'de hiç sönmeyecektir" dedi.