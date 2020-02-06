Agroexpo 15. kez ‘merhaba’ diyecek

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise dört büyük tarım fuarından biri olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agroexpo 2020, bugün başlıyor. Orion Fuarcılık tarafından 6-9 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tarım ve hayvancılık firma temsileri bir araya gelecek. AçılışınaTarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin de katılacağı planlanan Agroexpo'ya Fuar İzmir, ev sahipliği yapacak.75 ülkeden 950 firmanın katılacağı fuarda 360 bin ziyaretçi hedefleniyor. Yaklaşık 2 bin iş insanı arasında gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler ile 700 milyon dolarlık bir iş hacmi yaratılacağı bekleniyor. Fuarın açılışında, onur konuğu olarak Özbekistan, Sırbistan ve Fas'tan bakan ve bakanlık temsilcileri ağırlanacak. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye'nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Tire Süt Kooperatifi ve daha birçok kurumun desteği ile boğa ırk tanıtımları, en ağır boğanın seçildiği 'Ağır Abiler Yarışıyor' yarışması gerçekleşecek. Ayrıca, canlı hayvan şovları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 2005 yılından bu yana tarımın başkenti İzmir'de düzenlenen ve dünya çapında başarılara imza atan Agroexpo, 2019 yılında 2000 üzerinde iş insanı arasında gerçekleşen ikili görüşmeler sayesinde 600 milyon dolarlık bir iş hacmi yaratarak sektörün lider fuarı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yine bir ilke daha imza atan Orion Fuarcılık, Türkiye'de ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi'ne 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ev sahipliği yaparak 15 ülke Bakanı ve Bakanlık üst düzey yöneticilerini ağırladı.

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