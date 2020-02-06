Aliağa Ege’nin dış ticaret kapısı oldu

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ekonomisinde sanayi ve ticaret denilince akla ilk gelen merkezler arasında yer alan Aliağa, son yıllarda yapılan dev yatırımlarla gerek sanayi gerekse de limanlarıyla adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat 11 milyar 950 milyon dolar iken 2019 yılında yüzde 18 artış göstererek 14 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, "Tek başına 23 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip Aliağa'ya, otoyolların tamamlanmasıyla yatırımcıların ilgisi arttı. Aliağa artan yatırımlarla hızlı bir şekilde büyüyor. Yapılacak uzun vadeli bir master planla yatırım kapasitemizi 3-4 katına çıkarabilir, kente gelecek olan nüfusun da tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" diye konuştu.