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Annesini bıçakladı 4’üncü kattan atladı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Annesini bıçakladı 4’üncü kattan atladı
BALIKESİR'IN Edremit ilçesinde, Irmak Bayramıçlılar (20), annesi Nagihan Bayramıçlılar'ı (42) bıçakladıktan sonra oturdukları apartmanın 4'üncü katından atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Camivasat Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Nagihan ile kızı Irmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesinin boyun kısmını kestikten sonra kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı. Alt katta bulunan pencerenin panjuruna çarpan genç kız, kafa üstü düştü. Hastaneye kaldırılan Bayramıçlılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan anne Nagihan Bayramıçlılar'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Annesini bıçakladı 4’üncü kattan atladı
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