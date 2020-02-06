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’de 51 riskli eğitim binasına yıkım

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Balıkesir’de 51 riskli eğitim binasına yıkım
BALIKESİR'DE deprem riski taşıyan 51 eğitim binası için yıkım kararı verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan "deprem tahkik raporları" sonucuna göre, risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alındığı bildirildi. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için kararın alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda 51 eğitim binamız için yıkım kararı alınmıştır. Bu binalardan 10'u aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 41 okulumuzda ise öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir."
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Balıkesir’de 51 riskli eğitim binasına yıkım
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