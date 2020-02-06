Başkan Demirezen Essen’de fuara katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Almanya'nın Essen kentinde 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın öncü bitki fuarı statüsüne sahip IPM Essen'i ziyaret etti. Bayındır ilçesinde kurulması planlanan Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi düşünülerek üniversite-kamu iş birliği ile gerçekleştirilen ziyarette öncelikle Almanya, Hollanda, İtalya ve Japonya firmaları ile görüşüldü. Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olası bilimsel araştırmalar ile Bayındır bölgesinde yetiştirilebilecek yeni bitki türleri için görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Hollanda'da özellikle süs bitkileri ıslahı alanında çalışan ve Bayındır ile ortaklaşa Ar-Ge projeleri yürüten firmaların bitki üretim seraları ziyaret edilerek, ıslah süreci ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda bilgiler alındı. Demirezen, "Yerelde Kalkınma Projeleri ve devlet desteklemeleri ile çiçek sektörünü daha da geliştireceğimizi her fırsatta söylüyorum. İlçeye daha çok katma değer sağlamak ve üreticinin daha çok kazanmasını sağlayacağız" dedi.