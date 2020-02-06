Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Başkan Demirezen Essen’de fuara katıldı

Başkan Demirezen Essen’de fuara katıldı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Başkan Demirezen Essen’de fuara katıldı
BAYINDIR Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Almanya'nın Essen kentinde 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın öncü bitki fuarı statüsüne sahip IPM Essen'i ziyaret etti. Bayındır ilçesinde kurulması planlanan Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi düşünülerek üniversite-kamu iş birliği ile gerçekleştirilen ziyarette öncelikle Almanya, Hollanda, İtalya ve Japonya firmaları ile görüşüldü. Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olası bilimsel araştırmalar ile Bayındır bölgesinde yetiştirilebilecek yeni bitki türleri için görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Hollanda'da özellikle süs bitkileri ıslahı alanında çalışan ve Bayındır ile ortaklaşa Ar-Ge projeleri yürüten firmaların bitki üretim seraları ziyaret edilerek, ıslah süreci ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda bilgiler alındı. Demirezen, "Yerelde Kalkınma Projeleri ve devlet desteklemeleri ile çiçek sektörünü daha da geliştireceğimizi her fırsatta söylüyorum. İlçeye daha çok katma değer sağlamak ve üreticinin daha çok kazanmasını sağlayacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Demirezen Essen’de fuara katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN