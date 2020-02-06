Dehşeti doku çözecek

İzmir'in Menemen ilçesinde 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemal'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda da Suriyeli ailenin alt kat komşusu Şahin E. (30) başta olmak üzere 3 komşusunu gözaltına alındı. Polisin kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çiziği fark edip, gözaltına aldığı Şahin E.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sorguda cinayeti kabul etmeyen zanlının olayla bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Zanlıların adresinde yapılan aramada Manar Alahmed'in altın bilezikleri bulunamadı. Polis cinayet kurbanı Manar Alahmed'in cinayet sırasında katile direndiğini aralarında boğuşma yaşandığını belirledi. Talihsiz kadının tırnaklarında katile ait doku örneği bulundu. Gözaltındaki Şahin E.'den alınan DNA ile Alahmed'in tırnaklarındaki doku örnekleri kriminal incelemeye alındı. İnceleme sonuçlanınca katilin kim olduğu netleşecek. Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Gaziemir ilçesinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında yaşanmıştı. Çocuk ağlama sesi gelen Suriyeli ailenin oturduğu daireye kapısı açık olan kapıdan giren binada oturanlar, 5 aylık hamile olan Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde bulmuştu. Adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları araştırmada, başka bir odada da 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olay sırasında çöp toplayarak geçimini sağlayan eşi Halil Muhammed'in işte olduğu saptanan anne ve oğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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