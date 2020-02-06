Ege'yi lodos vurdu

BUGÜN NELER OLDU

dün meydana gelen şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Vapur seferleri iptal olurken, fırtına nedeniyle özellikle Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda deniz suyu yükseldi. Suyun yükselmesi ile birlikte sokaklar ve caddeleri su bastı. Bölgede bulunan mekan sahipleri suyu temizlemek için müdahale etti ancak başarılı olmadı. Deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ tarafından internet sitesinden yapılan açıklamada, vapur seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.30 itibariyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir" denildi. Kuzey Ege'de de sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası sebebiyle Edremit sahillerini dev dalgalar dövdü. Zaman zaman hızı 100 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle denizde 3 metreye kadar dalgalar oluştu. Lodos fırtınasından etkilenen Edremit sahillerinde denizciler ve balıkçılar teknelerini dere içlerine çekerek fırtınadan korumaya çalıştı.