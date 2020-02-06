Erkunt, Ege’de sezonu açıyor

bugün kapılarını açacak ve 9 Şubat'a kadar açık kalacak 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agroexpo'da Erkunt Traktör yeni modellerini görücüye çıkaracak. Türkiye'de yerli tasarım traktörleriyle sektörün önemli firmalarından biri olan Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, Egeli çiftçiler tarafından beğenilen Kısmet 58E ve Meyveci traktörleriyle fuarda ilgi göreceklerini söyledi.Fuar süresince sergilenecek olan modeller hakkında da bilgi veren Tolga Saylan, "Kısmet 58 E, yüksek performansıyla öne çıkarken yakıt cimriliğiyle de çiftçilerin cebini düşünüyor. Erkunt M Seri traktörler ise yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımlarıyla Egeli çiftçilerin kalbini çalmayı başardı. Kısmet 58 ve M Serisi'nde bazı değişiklikler yaptık. Çiftçilerimizin çok beğeneceği traktörlerimizi ilk kez İzmir'de lanse edeceğiz. Ege'de çok tercih edilen bir başka modelimiz tarla tipi olan Kıymet 90 Lüks, 2012 yılında yapılan lansmanının ardından çok kısa sürede çiftçilerin gözdesi olmayı başardı. Çiftçilerin ilk tercihi olan Kıymet 90 Lüks, çiftçinin en yakın çalışma arkadaşı oldu. Ürün gamına yeni dahil olan tarım ekipmanlarımız ve diğer tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için tüm çiftçilerimizi İzmir'e davet ediyoruz" dedi.

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