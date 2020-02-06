Gıda terörünü zabıta engelledi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Seyhan Mahallesi'nin sanayi işletmelerinin olduğu bölümdeki bir imalathane, mercek altına alındı. Depo görünümünde imalathaneye ani baskın yapan ekipler, dükkân içerisinde kaçak tavuk döner imalatı gerçekleştiğini gördü. Üretim faaliyetine anında müdahale eden ekipler, gördükleri görüntü karşısında şoke oldu. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdikleri tespit edildi. Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hâkim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgâhlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.Zabıta ekipleri, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için, olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı. Çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, suçlulara yaptırımların ve cezaların arttırılması gerektiğini söyledi.

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