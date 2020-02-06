İvrindi TOKİ’de anahtar teslimi

BUGÜN NELER OLDU

inşaatına 2017 yılında inşaatına başlanan ve 2019 da kura çekim işlemi gerçekleştirilen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları bugün itibari ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Çekilen kura sonucu oturmaya hak kazanmış ev sahipleri "Mutluyuz. Allah herkese huzur içerisinde oturabilecekleri ev nasip etsin" dedi. Anahtarları hak sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Halkımızın kullanımına sunulan konutlar mahalli mimari konsepte uygun şekilde inşa edildi. Cephelerde taş kaplama, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif büyük pencereler ve söveler kullanıldı. Önümüzdeki yıllarda da İvrindi için TOKİ projesi vasıtasıyla yeni atılımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.