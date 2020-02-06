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İvrindi ’de anahtar teslimi

İvrindi’de yapımı biten konutlarının anahtarları sahiplerine teslim edildi

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
İvrindi TOKİ’de anahtar teslimi
İVRINDI'DE inşaatına 2017 yılında inşaatına başlanan ve 2019 da kura çekim işlemi gerçekleştirilen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları bugün itibari ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Çekilen kura sonucu oturmaya hak kazanmış ev sahipleri "Mutluyuz. Allah herkese huzur içerisinde oturabilecekleri ev nasip etsin" dedi. Anahtarları hak sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Halkımızın kullanımına sunulan konutlar mahalli mimari konsepte uygun şekilde inşa edildi. Cephelerde taş kaplama, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif büyük pencereler ve söveler kullanıldı. Önümüzdeki yıllarda da İvrindi için TOKİ projesi vasıtasıyla yeni atılımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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İvrindi TOKİ’de anahtar teslimi
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