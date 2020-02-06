Manisa üzüm üretiminde açık ara lider konumda

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Türkiye'nin 4 milyon 200 bin tonluk üzüm üretimiyle dünyada 6. sırada, alan bakımından ise 5. sırada yer aldığını söyledi. Manisa'nın açık ara lider durumda olduğunu açıklayan Ünal, Ege Bölgesi'nin toplam ülke üretiminin yüzde 55-60'ını gerçekleştirdiğini kaydetti.Ülkemizin yaş üzüm üretim miktarı açısından 6.sırada yer aldığını aktaran Ünal, "Üzüm dediğimiz zaman özelikle Manisa için hemen akla ihracat ithalat rakamları geliyor. Sofralık üzüm üretiminde Çin ile ve Hindistan'dan sonra 3. Sırada yer alırken, ihracatta 8. Sırada yer almaktayız. Yıllık toplam üzüm ihracatında ülke gelirimiz 700-750 milyon dolarları bulmakta. Türkiye olarak biz üretimimizin yarısını sofralık, yüzde 40 civarı kurutmalık, yüzde 10-12'si şaraplık olarak gerçekleşiyor. Tabi bağcılık dediğimizde rakamlarda bunu yansıtıyor. Manisa açık ara lider konumda. 4 milyon 200 bin tonluk üretimde 1-1,5 milyon tonluk üretim var Manisa'nın. Civarındaki illerle beraber Ege Bölgesi toplam ülke üretiminin yüzde 55-60'ını gerçekleştirmekte" dedi. Ünal, "Dünyada bağcılığına baktığımız zaman 67.8 milyar dolarlık brüt üretim değeriyle dünyanın en değerli meyvesi üzüm olarak geçiyor. Yaklaşık 70 milyon dekarlık üretim alanıyla birinci sırada olup üretim miktarı olarak karpuz, muz, elmadan sonra 75 milyon ton üretimiyle üzüm 4. Sırada yer alıyor. Toplam dünyadaki üretimimiz 7 milyon hektarlık bir alanda 75 milyon tonluk bir üretim gerçekleşmekte" dedi.

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