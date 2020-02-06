Mesir Macunu’nu dünyaya tanıtacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanlar Toplantısına katıldı. Toplantıda Manisa ekonomisi ve yatırımlara yönelik detaylı bilgi paylaşan Ağırbaşlı Mesir Macununun bağışıklığa olan katkılarından bahsederek, mesirin alternatif tıp alanında kullanılması gerektiğini belirtti ve ürünün tüm dünyada tanınırlığının artırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Manisa Mesir Macunu'nun bağışıklığa olan katkılarına da değinen MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, alternatif tıp alanında kullanılması gereken Mesir Macunu'nun tüm dünyada tanınırlığını artırmak için çalışmalar yapılacağını belirtti.