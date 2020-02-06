Pakdemirli, elektrikli traktörü müjdeledi

Türk çiftçileri ekonomik olarak büyük avantaj sağlayacak yerli elektrikli traktör için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi. Yerli elektrikli traktörün prototipinin hazırlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Tarımda teknoloji kullanımına büyük önem veriyoruz. Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmak için yakın zamanda çevre dostu elektrikli traktör prototipini geliştirdik. Prototip hazır ve seri üretimine 2021 yılında başlanacak. Akıllı Kulak Küpesi (Hayvan Takip Platformu), hayvancılıkta ITC teknolojilerini kullanan bir diğer yeniliği teşkil etmektedir. Kulak Küpesi ile vücut ısısı, coğrafi konum gibi hayvanın her türlü kaydı algılanıp tutulmakta ve bu veriler veterinere SMS yoluyla iletilmektedir. Bu şekilde, hayvancılıkta büyük önem taşıyan çiftleşme zamanı gibi doğurganlık ve verimliliği arttırmak için doğru zaman ve müdahale yöntemi kolaylıkla belirlenebilmektedir. Bilgi teknolojilerine dayalı bir kayıt sistemi oluşturulmuş ve Türkiye'nin kırsal kesimindeki tüm tarım arazilerine ilişkin uydu verilerine göre dijital olarak belirlenmiştir. Bu, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBIL) olarak adlandırılan gerçekten iddialı bir proje. Teknoloji geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu nedenle 2020'yi tarımda teknoloji ve dijitalleşme yılı olarak ilan ettik" dedi. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin üretim, ticaret ve iş birliğinde güçlü konuma sahip olduğunu belirterek, "Biz 4.8 milyar dolar ticaret fazlası ve 200'den fazla ülkeye ihraç edilen yaklaşık bin 700 farklı tarım ürünleri ile tarımda net ihracatçı konumundayız. Daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Örneğin; 2023 için balıkçılık ürünleri hedefimiz 1 milyar dolardı ve bunu geçen yıl başardık. 2023 için yeni hedefimiz 2 milyar dolardır" dedi. Orman yangınlarına müdahale süresinde iddialı olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik" dedi.

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