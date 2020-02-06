Pamukkale ziyaretçi sayısında 2. sırada

travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan, içinde tarihi eserlerin bulunduğu Kleopatra Antik Havuzu, antik tiyatro, cehennem kapısı Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Phlippus'un mezarının da bulunduğu diğer tarihi ve kültür zenginleriyle öne çıkan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Pamukkale Hierapolis Örenyeri, 2019 yılında Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği ücretli müze ve örenyerleri arasında Topkapı Müzesi'ni geçerek, tarihinde ilk kez 2'nci sıraya yerleşti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, turizmciler olarak hedeflerinin Pamukkale'nin en çok ziyaret edilen yer olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Pamukkale'nin 2'nci sıraya yerleşmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Şen, "Gelecek yıllarda bu sayının üzerine çıkarak 3 milyon 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve örenyerlerinde 1 gün ücretsiz çalışma yapması, bu rakamları artıracaktır" diye konuştu.

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