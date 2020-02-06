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Siyaset Akademisi rekora imza attı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Siyaset Akademisi rekora imza attı
AK Parti AR-GE Başkanlığı'nın düzenlediği 'Siyaset Akademisi' başvuruları sona ererken, İzmir, bin 116 kayıt ile 38 il arasında birinci oldu. Türkiye'de, siyasete akademik yaklaşan tek parti olduklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Siyaset Akademisi'nin Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirdiğini ifade etti. Yoğun katılım talebi ile karşılaştıklarını ve İzmir'in bu dönem, kayıt sırasında birinci olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Sürekli, daha önce, bir kayıt döneminde, Antalya'nın bin 30 olan kayıt rekorunu kırmanın gururunu da, İzmir olarak yaşadıklarını söyledi.
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Siyaset Akademisi rekora imza attı
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