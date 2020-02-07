Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 14 Şubat gülleri kesilmeden satılıyor

14 Şubat gülleri kesilmeden satılıyor

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
14 Şubat gülleri kesilmeden satılıyor
SEVGILILER Günü'ne kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki yoğun mesaisi devam ediyor. Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de üreticiler Sevgililer Günü'ne odaklandı. Yaklaşık 344 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir'de yetişen kaliteli çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderiliyor. 25 yıldır çiçek üreticiliği yapan Hasan Serdaş, "Bu sene talep çok güzel. Allah bereket versin. Seradaki ürünleri kesmeden sattık. Şu anda fiyatlar sevindirici. Kalitesine göre 50-100 lira arasında mezata gönderiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
14 Şubat gülleri kesilmeden satılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN