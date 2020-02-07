14 Şubat gülleri kesilmeden satılıyor

BUGÜN NELER OLDU

SEVGILILERGünü'ne kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki yoğun mesaisi devam ediyor. Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de üreticiler Sevgililer Günü'ne odaklandı. Yaklaşık 344 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir'de yetişen kaliteli çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderiliyor. 25 yıldır çiçek üreticiliği yapan Hasan Serdaş, "Bu sene talep çok güzel. Allah bereket versin. Seradaki ürünleri kesmeden sattık. Şu anda fiyatlar sevindirici. Kalitesine göre 50-100 lira arasında mezata gönderiyoruz" dedi.