Agroexpo Fuarı 15. kez kapılarını açtı

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AVRUPA'NIN dört büyük tarım fuarı arasında gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. kez kapılarını açtı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Fuar İzmir'deki organizasyonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektörünü İzmir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Avrupa'nın 4 büyük tarım fuarı arasında gösterilen, Türkiye'nin en büyük tarım fuarına 75 üykeden 950 firmadan temsilciler ile yaklaşık 360 bin ziyaretçi bekleniyor.