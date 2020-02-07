Asel bebek için evi hastaneye çevirdiler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan Hüseyin ve Gülsemin Karakuş çiftinin 3. çocukları 9 aylık Asel, dünyaya geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum sıkıntısı yaşadı. minik bebek, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Epilepsi belirtileri gösteren, ancak tam olarak teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle doğduğu günden beri nöbet geçiren bebeğin, tedavisi devam ederken üç kez kalbi durdu ve doktorların müdahalesiyle hayata tutunabildi. Nöbetler nedeniyle beyninde de hasar oluşan Asel bebek, uzun süre yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra, yaklaşık bir ay önce ailenin talebi doğrultusunda taburcu edildi. Evde daha steril bir ortam oluşturan aile, Asel bebek için bir odayı hastane odasına dönüştürdü. Bebeğin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için solunum, beslenme gibi birçok cihaz temin eden aile, kızlarının nöbet geçirme ihtimaline karşın gözlerini kırpmadan başında bekliyor.Kızına bakmak için çalıştığı teknoloji firmasından ayrıldığını söyleyen Gülsemin Karakuş, "Doktorlar, 'Her şeye hazırlıklı olun' dediğinde Asel yaşama tutundu. Bir an önce Asel'e teşhis koyulmasını istiyoruz. Kızımı yaşatmak için mücadele ediyoruz ama birileri sesimizi duysun ve elimizden tutsun istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bize maddi manevi destek olsun istiyoruz" dedi. Baba Hüseyin Karakuş ise, "Evimizin bir odasını hastane odasına çevirdik. Bunun maliyeti yaklaşık 60 bin lira oldu. Allah razı olsun, en azından 30 bin lirası devletimiz tarafından karşılanmıştır, gerisini biz ödedik. Bebeğimizin yaklaşık 6 bin lira aylık masrafı var. Maddi bir desteğe de ihtiyacımız var" dedi.

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