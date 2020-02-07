Bursluluk sınavı başvuruları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. Öğrenciler, 17 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Sınav, 25 Nisan'da saat 10.00'da yapılacak. Dörder seçenekli 100 soru sorulacak sınav, 120 dakika sürecek. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri girebilecek. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan'dan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye ya da öğrenci velisine teslim edilecek. Sınav sonuçları ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Bursluluk hakkı kazanan öğrenciler, 1 Ekim'den itibaren bundan yararlanabilecek.