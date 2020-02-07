Hem akademik hem sosyal başarı

Bornova Koleji, eğitimdeki 27 yıllık tecrübesiyle adından söz ettiriyor. Yatırlarını ara vermeden sürdüren Bornova Koleji, üniversite kampüsünü aratmayan modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve sınırsız eğitim olanaklarıyla eğitim vermeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası proje, yarışma ve olimpiyatlarda akademik başarıların yanı sıra sportif ve kültürel başarılara da imza atan Bornova Kolejinde, klasik eğitim anlayışının dışında çağdaş teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak öğrencinin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi için çalışılıyor.Eğitimde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Bornova Koleji Kampüs Müdürü Tay, Bornova Koleji'nde dijital dünyanın işleyişini anlayan, teknolojik gelişmelere yön verecek uygulamalar ortaya koyan öğrenciler yetiştirdiklerini ifade etti. Tay, "Robotik ve kodlama eğitimi ile öğrenciler dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme, problem çözme, algoritmik düşünme becerileri kazanıyor" dedi. Güvenli bir ortam ve yüksek eğitim kalitesi ile öğrencilerin mutlu ve başarılı olmaları için canla başla çalıştıklarını ifade eden Tay, Bornova Koleji'nde yeniliklere açık, milli ve manevi değerlerine bağlı, akademik, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştiren, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirdiklerini söyledi.Akademik çalışmalardan spor ve kültüre, beslenmeden sanata ve bilime, değerler eğitiminden kültürel etkinliklere uzanan eğitim faaliyetleri ile öğrenciye her yönden dokunarak sağlam temeller üzerine inşa edilen bir planlama yapıldığını anlattı. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, anadolu ve fen lisesi olarak eğitim verdiklerini hatırlatan Tay, "Öğrencilerimiz, üniversite kampüsünü aratmayan bir ortamda dersleri sadece teorik olarak değil, araştıracağı, uygulayacağı ve deneyimleyebileceği bir ortamda hayata ve sınavlara hazırlanıyor. Öğrencilerin her türlü teknolojik imkanlarla donatılmış akıllı sınıflarda eğitim gördüklerinin altını çizen Tay, ilkokuldan itibaren öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje, yarışma ve olimpiyatlara katılımlarının sağlandığını belirtti

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