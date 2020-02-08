Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Avcıl’a milli davet

Avcıl’a milli davet

Denizlili halterci Mehmet Avcı, Avrupa ve için aday kadrosuna çağrıldı. Avcıl, “Gurur doluyum” dedi

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Avcıl’a milli davet
HALTERDE başarı basamaklarını hızlı şekilde tırmanan Mehmet Avcıl, milli forma için davet aldı. Üst üste 11 kez Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 6 kez de Türkiye Rekoru kıran Avcıl, son olarak Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kg'da toplamda 316 kg kaldırarak altın madalya kazanmıştı. Avcıl, 14- 21 Mart tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na daha sonra ise, 2- 12 Nisan tarihlerinde Rusya'nın Moskova şehrinde yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak. Mehmet Avcıl, Ay-Yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, hedefinin Türkiye'ye madalyalarla dönmek olduğunu söyledi. Antrenör Ferhat Coşkun ise sporcusunun form durumunun iyi olduğunu, iki şampiyonada da kürsüde yer almak istediklerini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcıl’a milli davet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN