Avcıl’a milli davet

BUGÜN NELER OLDU

HALTERDE başarı basamaklarını hızlı şekilde tırmanan Mehmet Avcıl, milli forma için davet aldı. Üst üste 11 kez Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 6 kez de Türkiye Rekoru kıran Avcıl, son olarak Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kg'da toplamda 316 kg kaldırarak altın madalya kazanmıştı. Avcıl, 14- 21 Mart tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na daha sonra ise, 2- 12 Nisan tarihlerinde Rusya'nın Moskova şehrinde yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak.. Antrenör Ferhat Coşkun ise sporcusunun form durumunun iyi olduğunu, iki şampiyonada da kürsüde yer almak istediklerini belirtti.