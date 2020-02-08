DSİ’den Akalan müjdesi

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DEVLET Su İşleri 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'den İzmir Kemalpaşalı üreticilere müjde geldi. Eker, 2017 yılında temeli atılan Kemalpaşa Akalan Barajı'nın 2 ay içinde tamamlanacağını ifade etti. Baraj şantiyesini ziyaret ederek çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Eker, "İnşaatın yüzde 90'ı tamam... Mart ayı sonunda yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşacağız" dedi. Akalan Barajı'nın 610 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağının altını çizen Eker, "Barajda enjeksiyon, sıyırma kazıları, batardo ve kondivi imalatlarını tamamladık. Gövde dolgusu da bitmek üzere. Dolu savak imalatını tamamladıktan sonra gövde mebran ve beton kaplama işimiz kalacak. Mart ayı sonunda barajı tamamlayarak su tutmak istiyoruz" diye konuştu. Temelden gövde yüksekliği 40.7 metre olacak şekilde planlanan Kemalpaşa Akalan Barajı, 950 dekar araziye can suyu sağlayacak. Ön yüzü beton kaplı dolgu tipinde inşa edilen baraj, Cumalı, Yeşilköy ve Gökyaka mahallelerindeki üreticileri yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacak.